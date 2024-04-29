Снайперы ССО ликвидировали четырех оккупантов в Донецкой области — эффектное видео
Снайперы Сил специальных операций уничтожили четырех оккупантов в Донецкой области. Так, оккупационная армия осталась без четырех пехотинцев.
Об этом сообщила пресс-служба ССО в понедельник, 29 апреля, и показала соответствующее видео.
Эффектная работа снайперов ССО
Отмечается, что во время работы в ночное время в Донецком направлении снайперы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили четырех солдат пехоты противника.
"Наши снайперы продолжают работать по всей линии фронта и систематически "минусировать" врагов", — говорят операторы.
Кроме того, операторы дронов того же полка на Запорожском и Донецком направлениях уничтожили личный состав, технику и вооружение врага.
Напомним, недавно пограничники-артиллеристы бригады "Месть" точным попаданием попали прямо в блиндаж оккупантов. Также был уничтожен склад врага с оружием
Также 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.
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