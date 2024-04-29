Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Снайперы ССО ликвидировали четырех оккупантов в Донецкой области — эффектное видео arrow

Снайперы ССО ликвидировали четырех оккупантов в Донецкой области — эффектное видео

29 апреля 2024 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Снайперы ССО ликвидировали четырех оккупантов в Донецкой области — эффектное видео
Тренировка снайперов ССО Украины. Фото: Армия Infrom
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Снайперы Сил специальных операций уничтожили четырех оккупантов в Донецкой области. Так, оккупационная армия осталась без четырех пехотинцев.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в понедельник, 29 апреля, и показала соответствующее видео.

Читайте также:

Эффектная работа снайперов ССО

Отмечается, что во время работы в ночное время в Донецком направлении снайперы 3-го полка ССО обнаружили и уничтожили четырех солдат пехоты противника.

"Наши снайперы продолжают работать по всей линии фронта и систематически "минусировать" врагов", — говорят операторы.

Кроме того, операторы дронов того же полка на Запорожском и Донецком направлениях уничтожили личный состав, технику и вооружение врага.

Напомним, недавно пограничники-артиллеристы бригады "Месть" точным попаданием попали прямо в блиндаж оккупантов. Также был уничтожен склад врага с оружием

Также 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.

Скарлетт Йоханссон
война в Украине
снайпер
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри