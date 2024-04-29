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Снайпери ССО ліквідували чотирьох окупантів на Донеччині — ефектне відео

29 квітня 2024 08:55
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Снайпери ССО ліквідували чотирьох окупантів на Донеччині — ефектне відео
Тренування снайперів ССО України. Фото: Армія Infrom
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Снайпери Сил спеціальних операцій знищили чотирьох окупантів у Донецькій області. Так, окупаційна армія залишилась без чотирьох піхотинців.

Про це повідомила пресслужба ССО у понеділок, 29 квітня, та показала відповідне відео. 

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Зазначається, що під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника.   

"Наші снайпери продовжують працювати по всій лінії фронту та систематично "мінусувати" ворогів", — говорять оператори.

Крім того, оператори дронів того ж полку на Запорізькому та Донецькому напрямках знищили особовий склад, техніку та озброєння ворога.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники-артилеристи бригади "Помста" точним влучанням поцілили прямо в бліндаж окупантів. Також було знищено склад ворога зі зброєю

Також 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Скарлетт Йоханссон
війна в Україні
снайпер
фронт

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