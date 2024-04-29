Снайпери ССО ліквідували чотирьох окупантів на Донеччині — ефектне відео
Снайпери Сил спеціальних операцій знищили чотирьох окупантів у Донецькій області. Так, окупаційна армія залишилась без чотирьох піхотинців.
Про це повідомила пресслужба ССО у понеділок, 29 квітня, та показала відповідне відео.
Ефектна робота снайперів ССО
Зазначається, що під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника.
"Наші снайпери продовжують працювати по всій лінії фронту та систематично "мінусувати" ворогів", — говорять оператори.
Крім того, оператори дронів того ж полку на Запорізькому та Донецькому напрямках знищили особовий склад, техніку та озброєння ворога.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники-артилеристи бригади "Помста" точним влучанням поцілили прямо в бліндаж окупантів. Також було знищено склад ворога зі зброєю
Також 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.
Читайте Новини.LIVE!