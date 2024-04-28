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ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині, — Сирський

28 квітня 2024 20:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині, — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Українські захисники просунулися в районі Велетенського. 

"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", — заявив Сирський.

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Острів Нестрига на карті бойових дій. Фото: deepstatemap
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Допис Сирського. Фото: скриншот
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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський зробив важливу публічну заяву щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.

Також бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.

війна
ЗСУ
Україна
Херсонська область
деокупація України
Олександр Сирський

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