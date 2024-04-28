ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Українські захисники просунулися в районі Велетенського.

"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", — заявив Сирський.

Острів Нестрига на карті бойових дій. Фото: deepstatemap

Допис Сирського. Фото: скриншот

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський зробив важливу публічну заяву щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.

Також бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.