ЗСУ звільнили острів Нестрига на Херсонщині, — Сирський
Український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у неділю, 28 квітня.
Успіхи ЗСУ на фронті
Українські захисники просунулися в районі Велетенського.
"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", — заявив Сирський.
Нагадаємо, Сирський зробив важливу публічну заяву щодо поточної ситуації на фронті. За словами генерала, останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту.
Також бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.
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