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Снегирев назвал основные цели мощных ракетных атак по Украине

29 мая 2023 18:44
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ракетные удары по Украине 29 мая: эксперт назвал цели
Сбитая российская ракета на Оболонском проспекте в Киеве, понедельник, 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Россия пытается истощить украинские системы противовоздушной обороны рекордным количеством дешевых шахедов. Потом бьет по ним крылатыми и баллистическими ракетами. Следовательно, враг поставил перед собой три цели: поразить логистику, военные объекты и системы ПВО, а также устроить террор гражданскому населению.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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По его словам, россияне намеренно атакуют Украину иранскими дронами ночью, когда эффективность мобильных групп (ловцов по шахидам. - ред.) минимальная. Для отражения атак Украина применяет дорогостоящие системы и вместе с тем сокращает свои запасы.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"У врага три цели: поражение логистической составляющей, военных объектов и систем ПВО, а также террор против гражданского населения. И это беспрецедентные атаки, уже 16-я за весь май. Цели запускаются с разных направлений, но долетают в одно время, чтобы рассеять систему ПВО. Работать в таких условиях не просто", — подчеркнул Снегирев.

Он также добавил, хотя украинская система ПВО показывает 90% защиты, но пренебрегать сигналами воздушных тревог не стоит.

Напомним, по данным Воздушных Сил Украины, в ночь на субботу 28 мая враг выпустил по Украине 54 иранских дрона. Из них 52 сбила украинская ПВО. На следующий день в ночь на понедельник 29 мая, в сторону Украины, полетело до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них ПВО сбила 37 штук.

Вместе с ракетами враг выпустил еще 35 дронов, из которых сбито было 29.

Ну и третий раз ракеты полетели по Украине около 11:30 утра понедельника. Под атакой баллистических и крылатых ракет оказался Киев. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все 11 враждебных цели.

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