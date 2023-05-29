Ракетні удари по Україні 29 травня: експерт назвав цілі

Збита російська ракета на Оболонському проспекті у Києві, понеділок, 29 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Росія намагається виснажити українські системи Протиповітряної Оборони рекордною кількістю дешевих шахедів. Опісля — бʼє по ним крилатими та балістичними ракетами. Відтак ворог поставив перед собою три цілі: уразити логістику, військові обʼєкти та системи ППО, а також влаштувати терор цивільному населенню.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, росіяни навмисне атакують Україну іранськими дронами вночі, коли ефективність мобільних груп (ловців за шахідами. - ред.) є мінімальною. Для відбиття атак Україна застосовує дорогі системи і разом з тим зменшує свої запаси.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"У ворога три цілі: ураження логістичної складової, військових обʼєктів та систем ППО, а також терор проти цивільного населення. І це безпрецедентні атаки, вже 16-та за весь травень. Цілі запускаються з різних напрямків, але долітають в один час, щоб розпорошити систему ППО. Працювати в таких умовах не просто", — наголосив Снєгирьов.

Він також додав, хоч українська система ППО показує 90% захисту, але нехтувати сигналами повітряних тривог не варто.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил України, в ніч на суботу 28 травня ворог випустив по Україні 54 іранських дрони. Із низ 52 збила українська ППО. Наступного дня в ніч на понеділок 29 травня, в бік України полетіло до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Із них ППО збила 37 штук.

Разом із ракетами ворог випустив ще 35 дронів, з яких збито було 29.

Ну і втретє ракети полетіли по Україні близько 11:30 ранку понеділка. Під атакою балістичних та крилатих ракет опинився безпосередньо Київ. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі 11 ворожих цілей.