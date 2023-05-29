Ракетні удари по Україні та Іскандери по Києву: аналіз цілей Росії

Уламки збитої російської ракети на дорозі в Києві 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За останні дві доби Росія завдала по території України три потужних повітряних удари. Зокрема, було випущено 83 ударних іранських дрони та 51 ракету. Більшість цілей була направлена на українську столицю Київ. А вже у понеділок зранку, 29 травня, росіяни випустили по Києву 11 балістичних ракет. Повітряна тривога тривала більше години, ВПО збила всі ракети, як і ті, що росіяни випускали по Києву із суботи.

Новини.LIVE проаналізували потужну атаку ворога

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Ворог розпочав із дронів, а закінчив балістикою

За даними Повітряних Сил України, в ніч на суботу 28 травня ворог випустив по Україні 54 іранських дрони. Це найбільша одночасно випущено їх кількість за увесь час війни. Центр України та місто Київ перебували під атакою більше 5 годин. В результаті, сили ППО знищили 52 дрони.

Решту поцілили по військовому обʼєкту на Житомирщині.

Наслідки атаки дронами по Києву, неділя 28 травня. Фото: ДСНС

Рівно за добу, в ніч на понеділок 29 травня, в бік України полетіли російські крилаті ракети. Загалом із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря було випущено до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Із них ППО збила 37 штук.

Наслідки повітряних ударів по Україні, понеділок 29 травня. Фото: ДСНС

Разом із ракетами ворог атакував ще й дронами у загальній кількості 35 штук. Із них було збито 29.

Ну і втретє ракети полетіли по Україні близько 11:30 ранку понеділка. Під удар балістичних та крилатих ракет наземного базування з ОТРК "Іскандер" потрапив безпосередньо Київ. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом випущено 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку.

Збита російська ракета на Оболонському проспекті в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Збита російська ракета на Оболонському проспекті в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Збита російська ракета на Оболонському проспекті в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko 1 / 3

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі. Повітряна тривога тривала більше години. Загибелі людей та руйнувань не допущено.

Один із уламків російської ракети впав на проїжджу частину Оболонського проспекту в Києві і чудом не потрапив у пасажирську маршрутку та інші машини, що проїжджали поруч.

Росіяни змінили тактику повітряних атак по Україні

Росіяни змінили характер повітряних атак по Україні, у коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, спершу атакують рекордною кількістю дешевих шахедів, аби виснажити українські системи Протиповітряної Оборони. Навмисне запускають їх вночі, коли ефективність мобільних груп (ловців за шахідами. - ред.) є мінімальною. Тому для відбиття атак Україна змушена застосовувати дорогі системи і разом з тим зменшує свої запаси.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Шахеди спершу прощупують системи ППО, а вже потім по ним безпосередньо працює високоточна зброя", — пояснює Снєгирьов.

Які цілі ставить перед собою ворог

За словами Снєгирьова, їх декілька.

Ураження логістичної складової

Військові обʼєкти та системи ППО

Терор проти цивільного населення.

"Безпрецедентний характер атак, 16-та за весь травень. Цілі запускаються з різних напрямків, але долітають в один час, щоб розпорошити систему ППО. Працювати в таких умовах не просто. До того ж потужності української ППО по всій території нерівномірні. Удари наносяться також по заходу України, аби унеможливити логістику постачання новітніх видів озброєння для ЗСУ напередодні можливого контрнаступу. Ну і створити атмосферу хаосу серед цивільного населення", — уточнив Снєгирьов.

Він також додав, хоч українська система ППО показує 90% захисту, але нехтувати сигналами повітряних тривог не варто.

Що про ракетні атаки Росії кажуть в українській владі

Чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки, ― сказав у своєму відеозверненні начальник ГУР МО України Кирило Буданов, коментуючи атаку по Києву. Відео та текст розміщений на офіційній сторінці відомства у телеграм-каналі.

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: president.gov.ua

"Усі ті, хто в РФ досі вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так. Усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ― ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать",― наголосив Буданов.

Загалом за останній місяць повітряних атак по території України (починаючи із 28 квітня, дня поновлення. - ред.) прилетіло та було знищено 170 різних типів ракет та щонайменше 330 ударних дронів.