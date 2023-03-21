Сегодня в Киевской области будут звучать звуки взрывов

Жителей просят сохранять спокойствие, взрывы будут плановыми

Сегодня в Вышгородском районе будут звучать звуки взрывов. Однако власти призывают жителей быть спокойными, ведь будет происходить разминирование.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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Сегодня, 21 марта на северной окраине Киева будут раздаваться звуки взрывов. Впрочем, в КМВА просят жителей не паниковать, ведь будут работать наши саперы.

"В Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города может быть громко", — говорится в сообщении властей.

Однако в КМВА заявили, что в случае объявления тревоги жители должны перейти в укрытия.

Напомним, ранее мы писали, что более 40% территории Украины заминированы. А очищение от опасности всей загрязненной украинской территории будет стоить миллиарды гривен.

Следовательно, российское вторжение превратило нашу землю в крупное минное поле размером с Великобританию или Румынию или Южную и Северную Корею вместе взятые.