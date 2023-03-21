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Сьогодні на Київщині лунатимуть звуки вибухів

21 березня 2023 10:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Жителів просять зберігати спокій, вибухи будуть планові
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні у Вишгородському районі будуть лунати звуки вибухів. Однак влада закликає жителів бути спокійними, адже відбуватиметься розмінування.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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Деталі

Сьогодні, 21 березня на північній околиці Києва лунатимуть звуки вибухів. Втім у КМВА просять жителів не панікувати, адже працюватимуть наші сапери.

"У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", — йдеться у повідомленні влади.

Однак у КМВА заявили, що у разі оголошення тривоги, жителі мають перейти до укриттів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що понад 40% території України заміновані.
А очищення від небезпеки всієї забрудненої української території. коштуватиме мільярди гривень.

Відтак, російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле розміром із Великобританію чи Румунію, чи Південну та Північну Корею разом взяті.

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