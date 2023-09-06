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Сегодня США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, — CNN

6 сентября 2023 19:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сегодня США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, — CNN
Военные грузят снаряды с обедненным снарядом. Фото: Конкурент
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты Америки сегодня объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Такие боеприпасы будут впервые включены в пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает CNN.

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Объявить об этом должен госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Владимиром Зеленским.

Боеприпасами с обедненным ураном могут стрелять танки Abrams, которые должны поступить в Украину этой осенью. Эти снаряды могут пробивать сверхмощную броню, поскольку изготовлены из высокоплотного металла, побочного продукта производства топлива для атомных электростанций.

США обладают запасами таких боеприпасов по всему миру, заявил американский чиновник CNN.

Ранее мы сообщали, что США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, имеющие обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.

Напомним, в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.

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