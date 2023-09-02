В США увидели прогресс ВСУ на Запорожье за последние трое суток

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки отмечают заметный прогресс украинских войск в Запорожской области за последние 72 часа. При этом там не могут подтвердить сообщение о постановке межконтинентальных российских ракет на боевое дежурство.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Сообщает агентство Rеuters.

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Представитель Белого дома Джон Кирби выступил перед журналистами во время телефонной конференции.

"Мы отметили за последние 72 часа или около того некоторый заметный прогресс украинских Вооруженных сил… на этой южной линии продвижения, выходящего из района Запорожской области, и они добились определенного успеха против этой второй линии российской обороны", — сказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби при этом добавил, что от Украины зависит, как использовать этот успех.

Кирби также сказал, что не может подтвердить сообщение о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты Сармат с ядерным потенциалом были поставлены на боевое дежурство.

Напомним, Администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Сообщается, что в новый пакет военной помощи войдут снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки. Боеприпасы могут быть выпущены для американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Отметим, что новый пакет помощи для Украины США планирует объявить на следующей неделе.