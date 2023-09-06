Сьогодні США оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном, — CNN

Військові вантажать снаряди зі збідненим снарядом. Фото: Конкурент

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосять про поставки Україні снарядів зі збідненим ураном. Такі боєприпаси будуть вперше включені до пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN.

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Оголосити про це має держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Боєприпасами зі збідненим ураном можуть стріляти танки Abrams, які мають надійти в Україну цієї осені. Ці снаряди можуть пробивати надпотужну броню, оскільки вони виготовлені з високощільного металу, побічного продукту виробництва палива для атомних електростанцій.

США мають запаси таких боєприпасів по всьому світу, заявив американський чиновник CNN.

Раніше ми повідомляли, США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.

Нагадаємо, у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.