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"Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

21 марта 2023 22:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Владимир Зеленский
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

21 марта Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений в полномасштабной войне, повлекших побег оккупанта. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским.

Об этом президент рассказал в своем вечернем обращении.

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Обращение Зеленского

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны — боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта. Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун — маленькое село в Киевской области, которое стало первым крупным шагом нашего государства к победе в этой войне", — сказал глава государства.

Президент добавил, что были и другие подобные шаги. Сражение за Гостомель. Бои за Ирпень. Борьба в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине.

"Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция дальновидных крыс государства-террориста", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 21 марта Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников. Глава государства заявил, что эти сражения стали одним из переломных моментов в полномасштабной войне.

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