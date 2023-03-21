"Сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв": звернення Зеленського

Володимир Зеленський

21 березня Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв у повномасштабній війні, які призвели до втечі окупанта. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

Звернення Зеленського

"Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни — боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні", — сказав глава держави.

Президент додав, що були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 21 березня Зеленський приїхав у Мощун під Києвом та вшанував пам'ять загиблих захисників. Глава держави заявив, що ці бої стали одним з переломних моментів у повномасштабній війні.