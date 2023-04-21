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Союзники Украины обещают решительную и подлинную поддержку Украины, — Остин Ллойд

21 апреля 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Союзники Украины обещают решительную и подлинную поддержку Украины, — Остин Ллойд
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о сильной и подлинной международной поддержке Украины на встрече с союзниками в Германии, где обсуждались вопросы поддержки Киева. Накануне переговоров президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников направить больше истребителей и ракет большой дальности, чтобы помочь отразить российские войска. 

Об этом пишет The Guardian

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Остин отметил, что их поддержка сил свободы в Украине является сильной и подлинной, и на встрече были сосредоточены на трех ключевых вопросах — противовоздушной обороне, боеприпасах и вспомогательных средствах.

Зеленский также попросил помощи у НАТО, чтобы преодолеть нежелание некоторых государств-членов предоставлять ракеты большой дальности, современные истребители и бронетехнику. Он адресовал свою просьбу генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу, который в четверг совершил свой первый визит в Киев после вторжения России в прошлом году.

На собрании в Рамштайне в Германии Столтенберг подчеркнул необходимость обсуждения новых платформ поддержки в битве, которая идет уже второй год. Однако он также подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы уже поставленное оружие продолжало работать.

Заявление о международной поддержке Украины вызвало гнев Москвы, и МИД России заявил, что действия союзников в отношении Украины подтверждают их прямое участие в конфликте и участие в планировании военных операций.

Напомним, что Североатлантический альянс помог Украине за время полномасштабной войны техникой, достаточной для поддержки девяти бронетанковых бригад. Кроме того, Силы обороны получили ключевые системы ПВО для защиты от российских ракет.

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