Союзники України обіцяють рішучу та справжню підтримку України, — Остін Ллойд

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про сильну та справжню міжнародну підтримку України на зустрічі з союзниками в Німеччині, де обговорювалися питання підтримки Києва. Напередодні переговорів президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників направити більше винищувачів та ракет великої дальності, аби допомогти відбити російські війська.

Про це пише The Guardian.

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Остін зазначив, що їхня підтримка сил свободи в Україні є сильною та справжньою, і на зустрічі були зосереджені на трьох ключових питаннях — протиповітряній обороні, боєприпасах та допоміжних засобах.

Зеленський також попросив допомоги НАТО, щоб подолати небажання деяких держав-членів надавати ракети великої дальності, сучасні винищувачі та бронетехніку. Він адресував своє прохання генеральному секретареві альянсу Єнсу Столтенбергу, який у четвер здійснив свій перший візит до Києва після вторгнення Росії минулого року.

На зборах у Рамштайні в Німеччині Столтенберг наголосив на необхідності обговорення нових платформ підтримки у битві, яка триває вже другий рік. Однак він також наголосив на необхідності забезпечення того, щоб уже поставлена зброя продовжувала працювати.

Заява про міжнародну підтримку України викликала гнів Москви, і МЗС Росії заявило, що дії союзників щодо України підтверджують їхню пряму участь у конфлікті та участь у плануванні військових операцій.

Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс допоміг Україні за час повномасштабної війни технікою, достатньою для підтримки дев'яти бронетанкових бригад. Крім того, сили оборони отримали ключові системи ППО для захисту від російських ракет.