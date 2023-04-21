Остин рассказал о поддержке НАТО бронетанковых бригад в составе ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters/Heiko Becker

Североатлантический альянс помог Украине за время полномасштабной войны техникой, достаточной для поддержки девяти бронетанковых бригад. Кроме того, Силы обороны получили ключевые системы ПВО для защиты от российских ракет.

Об этом министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, выступая на заседании контрактной группы на военной базе Рамштайн в Германии.

Читайте также:

Бронетехника

По словам Ллойда Остина, Украина в течение короткого периода, буквально нескольких месяцев, получила такое количество техники, которое достаточно для поддержки девяти бронетанковых бригад. Также украинская армия получила помощь в подготовке военнослужащих этих бригад.

Это уже укрепило Украину на поле боя, заверил министр обороны США.

Противовоздушная оборона

Кроме того, напомнил Остин, Украина получила ключевые системы противовоздушной обороны.

Эти системы защищают как жителей Украины, так и критическую инфраструктуру.

Напомним, что во время заседания контактной группы "Рамштайн" на одноименной американской военной базе глава Пентагона заявил, что Украина за время полномасштабной войны получила от НАТО военной помощи на общую сумму 55 миллиардов долларов США.