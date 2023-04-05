Соловей рассказал о диагнозах путина: чем болеет и как лечится российский диктатор

О диагнозах путина рассказал Валерий Соловей

Валерий Соловей рассказал о диагнозах путина. Его лечат новыми технологиями и экспериментальными лекарствами из разных стран. Он отметил, что может стимулировать переворот.

Об этом информирует Можем объяснить.

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Диагнозы путина

"У него три диагноза. Первые два — не роковые, — это болезнь Паркинсона. Ее, кстати, лечат китайским лекарством. Второй диагноз связан с его психическим здоровьем, причем это не в бытовом смысле, а в медицинском. И третий диагноз, роковой — это тяжелая онкология. Благодаря экспериментальным лекарствам и новейшим методам лечения удалось отодвинуть горизонт дожития", — отметил Валерий Соловей.



Соловей утверждает, что онкологию у путина обнаружили еще в 2019-м. Лечат его израильские врачи, что очень влияет на характер российско-израильских отношений.



Состояние президента успокаивает его окружение, говорит Соловей: главная опасность состоит в том, что он станет недееспособным: не сможет быть на публике, не сможет выступать, будет принимать ошибочные решения. Кроме этого отмечает, что человек находится под влиянием сильных стимуляторов и поэтому понятно, какими могут оказаться эти решения.



"Большинство российской элиты не в состоянии ничего сделать, но есть группы чекистов, которые могут быть настроены очень кардинально. Они его называют импотентом. С их точки зрения президент завел страну и их в тупик. И они считают, почему бы не найти выход за его счет?", — добавил Соловей.



Он заявил, что приказ об аресте путина может стимулировать переворот, особенно при успешном контрнаступлении Украины.

Напомним, что диктатор россии владимир путин вновь обвинил Соединенные Штаты Америки в войне в Украине. По его словам, поддержка "цветных революций" привела к украинскому кризису.