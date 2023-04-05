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путін вкотре звинуватив США у війні в Україні

5 квітня 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент росії володимир путін
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Диктатор рф володимир путін знову звинуватив Сполучені Штати Америки у війні в Україні. За його словами, підтримка "кольорових революцій" призвела до української кризи.

Про це путін заявив на виступі у Кремлі.

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"Використання США таких інструментів, як підтримка кольорових революцій, зрештою і призвело до української кризи та деградації російсько-американських відносин", — сказав російський диктатор.

Нагадаємо, Кремль продовжує намагатися переконати російську громадськість у тому, що війна в Україні не призведе до значних економічних наслідків. Нещодавно президент росії володимир путін відвідав Тульський завод залізничного машинобудування, де обговорював економічні проблеми робітників.

Також ми писали, що російське керівництво звинувачує Україну у причетності до ліквідації Владлена Татарського. Речник путіна Дмитро Пєсков навіть заявив, що через такі інциденти і була розпочата повномасштабна війна.

Додамо, президент росії володимир путін, який постійно запевняв росіян, що "від санкцій тільки користь", визнав, що запроваджені Заходом обмеження все ж можуть негативно позначитися на стані справ в економіці країни.

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