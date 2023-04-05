Соловей розказав про діагнози путіна: чим хворіє та як лікується російський диктатор

Про діагнози путіна розказав Валерій Соловей

Валерій Соловей розказав про діагнози путіна. Його лікують новими технологіями та експериментальними ліками з різних країн. Він зазначив, що може стимулювати переворот.

Про це інформує Можем объяснить.

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Діагнози путіна

"У нього три діагнози. Перші два — не фатальні, — це хвороба Паркінсона. Її, до речі, лікують китайськими ліками. Другий діагноз пов'язаний з його психічним здоров'ям, причому це не в побутовому сенсі, а в медичному. І третій діагноз, фатальний - це важка онкологія. Завдяки експериментальним лікам та новітнім методам лікування вдалося відсунути горизонт дожиття", — зазначив Валерій Соловей.



Соловей стверджує, що онкологію у путіна знайшли ще в 2019-му. Лікують його ізраїльські лікарі — що дуже впливає на характер російсько-ізраїльських відносин.



Стан президента заспокоює його оточення, говорить Соловей: головна небезпека у тому, що він стане недієздатним: не зможе бути на публіці, не зможе виступати, буде приймати помилкові рішення. Крім цього зазначає, що людина перебуває під впливом сильних стимуляторів і через це зрозуміло, якими можуть виявитися ці рішення.



"Більшість російської еліти не в стані нічого зробити, але є групи чекістів, які можуть бути налаштовані дуже кардинально. Вони його називають імпотентом. З їхньої точки зору президент завів країну і їх в глухий кут. І вони вважають — чому б не знайти вихід за його рахунок?", — додав Соловей.



Він заявив, що наказ на арешт путіна може стимулювати переворот, особливо при успішному контрнаступі України.

Нагадаємо, що диктатор рф володимир путін знову звинуватив Сполучені Штати Америки у війні в Україні. За його словами, підтримка "кольорових революцій" призвела до української кризи.