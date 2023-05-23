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Соловьев испугался, что Украина может получить ядерное оружие

23 мая 2023 06:24
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Украине дадут ядерную бомбу": новая страшилка Соловьева
Эфир "Вечера с Владимиром Соловьевым". Фото: скриншот "Россия 1"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев придумал новую страшилку для своей аудитории. Теперь он пугает россиян тем, что Запад якобы намерен передать Украине тактическое ядерное оружие.

"Мы же понимаем, что нет такого вопроса: дадут или не дадут тактическое ядерное оружие Украине. Есть вопрос, когда дадут. То есть ясно, что никаких табу нет", — заявил пропагандист в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", обсуждая проникновение ДРГ на территорию Белгородской области 22 мая.

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При этом, как уверяет Соловьев, коллективный Запад будет до последнего держать свои коварные планы в тайне, выдавая западное ядерное оружие за украинское.

"Дадут (ядерное оружие Украине, — ред.) в таком виде, что, типа, ну чего вы хотите, у них же развитая промышленность была, они сами сделали", — утверждает он.

"Грязная бомба"

Как известно, ранее Кремль неоднократно пытался продвигать фейк о создании в Украине так называемой "грязной бомбы" — боеголовки, начиненной взрывчаткой и радиоактивными веществами. Так, в октябре 2022 года пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова утверждала, что над созданием "грязной бомбы" якобы уже работают в Желтых Водах и в Киеве, а министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Украина готовит ядерную провокацию, "нацеленную на подрыв доверия к Москве".

Соловьев и "враждебный" Запад

Напомним, что несмотря на свою истерическую антизападную риторику, до начала широкомасштабного вторжения в Украину пропагандист Владимир Соловьев владел несколькими виллами на озере Комо в Италии — стране, входящей в НАТО.

Также на днях стало известно, что у Соловьева есть любовница и две внебрачные дочери, имеющие гражданство США.

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