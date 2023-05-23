"Україні дадуть ядерну бомбу": нова страшилка Соловйова

Ефір "Вечера с Владимиром Соловьевым". Фото: скріншот "Россия 1"

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вигадав нову страшилку для своєї аудиторії. Тепер він лякає росіян тим, що Захід нібито має намір передати Україні тактичну ядерну зброю.

"Ми ж розуміємо, що немає такого питання: дадуть чи не дадуть тактичну ядерну зброю Україні. Є питання, коли дадуть. Тобто ясно, що жодних табу немає", — заявив пропагандист в ефірі ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", обговорюючи проникнення ДРГ на територію Бєлгородської області 22 травня

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При цьому, як запевняє Соловйов, колективний Захід до останнього триматиме свої підступні плани в секреті, видаючи західну ядерну зброю за українську.

"Дадуть (ядерну зброю Україні, — ред.) у такому вигляді, що, типу, ну чого ви хочете, у них же розвинена промисловість була, вони самі зробили", — стверджує він.

"Брудна бомба"

Як відомо, раніше Кремль неодноразово намагався просувати фейк про створення в Україні так званої "брудної бомби" — боєголовки, начиненої вибухівкою та радіоактивними речовинами. Зокрема, у жовтні 2022 року прессекретар МЗС РФ Марія Захарова стверджувала, що над створенням "брудної бомби" нібито вже працюють у Жовтих Водах та у Києві, а міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що Україна готує ядерну провокацію, "націлену на підрив довіри до Москви".

Соловйов та "ворожий" Захід

Нагадаємо, що попри свою істеричну антизахідну риторику, до початку широкомасштабного вторгнення в Україну пропагандист Володимир Соловйов мав у власності кілька вілл на озері Комо в Італії — країні, що входить до НАТО.

Також днями стало відомо, що у Соловйова є коханка та дві позашлюбні дочки, які мають громадянство США.