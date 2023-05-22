Паніка на Бєлгородщині: місцеві жителі не можуть потрапити до бомбосховища

Губернатор В'ячеслав Гладков на зустрічі із мешканцями. Архівне фото: belregion.ru

Жителі Білгородської області не можуть потрапити до бомбосховищ — двері зачинені, а самі приміщення мають вкрай занедбаний вигляд.

Мережею поширюється відео, на якому люди намагаються зламати двері в занедбане укриття.

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"Передайте губернатору Гладкову, що він п*****c! Наді мною бомби падають! За що ви гроші отримуєте? П*****си!", — кричить жінка на відео, поки кілька чоловіків намагаються збити замок на іржавих дверях бомбосховища.

Обережно відео містить ненормативну лексику!

Що відбувається у Білгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилися повідомлення про проникнення на територію Бєлгородської області збройної ДРГ. Пізніше озброєні формування "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії", які заявляють, що підтримують Україну, повідомили про звільнення села Козинка.

Того ж дня стало відомо, що спецслужби РФ розслідують можливу аварію російського вертольота Мі-8 на Бєлгородщині. Російська пропагандистка Ольга Скабеєва назвала події у Бєлгородській області "жахом, який розгортається на кордоні".

Реакція губернатора Бєлгородщини

У першій половині дня 22 травня губернатор В'ячеслав Гладков назвав повідомлення ЗМІ про евакуацію мешканців прикордонних районів області "брехнею" та "інформаційною атакою, яка закликає до паніки серед населення на тлі масованого обстрілу Грайворонського району".

"Ще раз повторюся: у Грайворонському районі жоден із мирних жителів не постраждав, немає ні поранених, ні вбитих", — заявив він.

Пізніше телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що евакуація у Грайворонському районі таки проводиться.

У другій половині дня губернатор Гладков також змушений був заявити про наявність поранених серед мешканців району.

Крім того, увечері 22 травня прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що росіяни проводять екстрену евакуацію з об'єкта в Білгородській області, де розташоване сховище з частиною ядерних боєприпасів.