Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Передайте губернатору, що він п*****c": жителі Бєлгородщини штурмують бомбосховища arrow

"Передайте губернатору, що він п*****c": жителі Бєлгородщини штурмують бомбосховища

22 травня 2023 21:59
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Паніка на Бєлгородщині: місцеві жителі не можуть потрапити до бомбосховища
Губернатор В'ячеслав Гладков на зустрічі із мешканцями. Архівне фото: belregion.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Жителі Білгородської області не можуть потрапити до бомбосховищ — двері зачинені, а самі приміщення мають вкрай занедбаний вигляд.

Мережею поширюється відео, на якому люди намагаються зламати двері в занедбане укриття.

Читайте також:

"Передайте губернатору Гладкову, що він п*****c! Наді мною бомби падають! За що ви гроші отримуєте? П*****си!", — кричить жінка на відео, поки кілька чоловіків намагаються збити замок на іржавих дверях бомбосховища.

Обережно відео містить ненормативну лексику!

Що відбувається у Білгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилися повідомлення про проникнення на територію Бєлгородської області збройної ДРГ. Пізніше озброєні формування "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії", які заявляють, що підтримують Україну, повідомили про звільнення села Козинка.

Того ж дня стало відомо, що спецслужби РФ розслідують можливу аварію російського вертольота Мі-8 на Бєлгородщині. Російська пропагандистка Ольга Скабеєва назвала події у Бєлгородській області "жахом, який розгортається на кордоні".

Реакція губернатора Бєлгородщини

У першій половині дня 22 травня губернатор В'ячеслав Гладков назвав повідомлення ЗМІ про евакуацію мешканців прикордонних районів області "брехнею" та "інформаційною атакою, яка закликає до паніки серед населення на тлі масованого обстрілу Грайворонського району".

"Ще раз повторюся: у Грайворонському районі жоден із мирних жителів не постраждав, немає ні поранених, ні вбитих", — заявив він.

Пізніше телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що евакуація у Грайворонському районі таки проводиться.

У другій половині дня губернатор Гладков також змушений був заявити про наявність поранених серед мешканців району.

Крім того, увечері 22 травня прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що росіяни проводять екстрену евакуацію з об'єкта в Білгородській області, де розташоване сховище з частиною ядерних боєприпасів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB