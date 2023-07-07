Сотни "вагнеровцев" вылетели из ЮАР в Москву, — Jeune Aafrique

Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Бойцы ЧВК "Вагнер" вылетели на двух самолетах из Южно-Африканской Республики в Москву. Еще один самолет готовится к вылету.

Об этом пишет Jeune Aafrique.

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По предварительной информации, на двух самолетах, вылетевших из Банги, находилось около 500-600 наемников.

Кроме того, в Кремле решили сменить кураторов "вагнеровцев" в ЮАР, а именно Виталия Перфильева, Александра Иванова и Дмитрия Сытого. Случилось это после того, как глава ЧВК "Вагнер" пытался организовать военный переворот в РФ.

Известно, что Виталий Перфильев проводит консультации для президента ЮАР Фостена-Арканжа Туадер по вопросам нацбезопасности. Также он имеет дружеские отношения с командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным.

Где сейчас Пригожин

Ранее сообщалось, что владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Беларуси. Он сейчас находится на территории России в Санкт-Петербурге.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CNN, где рассказал о том, как меняются настроения в российском обществе и как ослаб Путин. По его словам, "вертикаль власти" российского президента "посыпалась".