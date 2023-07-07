Сотни "вагнеровцев" вылетели из ЮАР в Москву, — Jeune Aafrique
Бойцы ЧВК "Вагнер" вылетели на двух самолетах из Южно-Африканской Республики в Москву. Еще один самолет готовится к вылету.
Об этом пишет Jeune Aafrique.
Сколько "вагнеровцев" вылетело в Москву
По предварительной информации, на двух самолетах, вылетевших из Банги, находилось около 500-600 наемников.
Кроме того, в Кремле решили сменить кураторов "вагнеровцев" в ЮАР, а именно Виталия Перфильева, Александра Иванова и Дмитрия Сытого. Случилось это после того, как глава ЧВК "Вагнер" пытался организовать военный переворот в РФ.
Известно, что Виталий Перфильев проводит консультации для президента ЮАР Фостена-Арканжа Туадер по вопросам нацбезопасности. Также он имеет дружеские отношения с командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным.
Где сейчас Пригожин
Ранее сообщалось, что владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Беларуси. Он сейчас находится на территории России в Санкт-Петербурге.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CNN, где рассказал о том, как меняются настроения в российском обществе и как ослаб Путин. По его словам, "вертикаль власти" российского президента "посыпалась".