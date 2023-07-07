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Сотні "вагнерівців" вилетіли з ПАР до Москви, — Jeune Aafrique

7 липня 2023 08:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сотні "вагнерівців" вилетіли з ПАР до Москви, — Jeune Aafrique
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Бійці ПВК "Вагнер" вилетіли на двох літаках з Південно-Африканської Республіки до Москви. Ще одного літака готують до вильоту. 

Про це пише Jeune Aafrique.

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За попередньою інформацією, на двох літаках, які вилетіли з Бангі, знаходилося біля 500-600 найманців.

Крім того, у Кремлі вирішили змінити кураторів "вагнерівців" у ПАР, а саме Віталія Перфільєва, Олександра Іванова та Дмитра Ситого. Сталося це після того, як очільник ПВК "Вагнер" намагався організувати військовий переворот в РФ.

Відомо, що Віталій Перфільєв проводить консультації для президента ПАР Фостена-Арканжа Туадеру з питань нацбезпеки. Також він має дружні стосунки з командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним.

Де зараз Пригожин

Раніше повідомлялось, що власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає у Білорусі. Він зараз перебуває на території Росії, у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американській телерадіокомпанії CNN, де розповів про те, як змінюються настрої в російському суспільстві та як ослаб Путін. За його словами, "вертикаль влади" російського президента "посипалася".

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