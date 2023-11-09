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Сотни уничтоженных танков и тысячи трупов — в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ в Авдеевке

9 ноября 2023 19:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сотни уничтоженных танков и тысячи трупов — в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ в Авдеевке
Уничтоженный российский танк Т-80 под Авдеевкой. Фото: Ок Таврия
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ВСУ заявили о количестве потерь ВС РФ и боевиков ДНР в результате месяца битвы за Авдеевку. По их данным, враг потерял тысячи бойцов личного состава и сотни единиц военной техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Авдеевка. Уже месяц продолжаются активные бои. Сотни сгоревших бронемашин и тысячи трупов российских оккупантов это все, чего достиг враг. А мы стоим. И будем стоять. Потому что Авдеевка — не просто территория на карте, а частица Украины, частица души украинцев и украинского Донбасса", — отметил он.

Уничтожен российский танк Т-90 "Владимир". Источник: ОК "Таврия"

Тарнавский отметил, что Силы обороны будут продолжать сражаться за "каждое здание, террикон или озерко".

"Отомстим за каждого погибшего, за каждого убитого и украденного россиянами ребенка, за каждую изнасилованную женщину. Будем бить за Бучу, за Бородянку, за Чернигов, Харьков, Краматорск, за разрушенные Марьинку, Попасную, Бахмут и Авдеевку", — акцентирует командующий.

Напомним, что ранее под Авдеевкой благодаря работе украинских бойцов был уничтожен российский фронтовой штурмовик Су-25 "Грач". Также украинские защитники под Авдеевкой заметили расконсервированные советские грузовики ГАЗ-АА времен Второй мировой войны.

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