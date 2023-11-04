Росіяни продовжують наступати під Авдіївкою, ситуація складна, — ISW

Українські військові під Авдіївкою. Фото: Reuters

Третього листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки. Загарбники заявили про успіхи на північному фланзі міста.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Схема бої за Авдіївку. Фото: ISW

Росіяни продовжують наступати на Авдіївку

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували чинити опір наступу росіян біля Авдіївки та відбили понад 17 російських атак поблизу Степового, Північного, Тоненького та Первомайського.

Пізніше речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не велося, але українські сили очікують "погіршення ситуації" в цьому районі.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивний обстріл українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

Що пишуть російські блогери

Російський військовий блогер стверджував, що станом на 3 листопада російські війська здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки.

Також російські військові блогери стверджували, що бої тривали поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Також українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські сили готуються до третьої серії більших штурмів поблизу Авдіївки.

Раніше ми повідомляли, що росіяни справді використовують тактику "м’ясних штурмів", але лише на деяких ділянках і з використанням мешканців окупованих територій Донбасу. Підготовлені ж бійці штурмують українські укріпрайони, використовуючи тактику ПВК "Вагнер", великою кількістю малих мобільних груп.

Нагадуємо, російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих наземних атак із застосуванням піхоти на українські позиції в районі Авдіївки. Напередодні там вони значно сповільнили темп.