Сотні знищених танків та тисячі трупів — у ЗСУ розповіли про шалені втрати РФ в Авдіївці

Знищений російський танк Т-80 під Авдіївкою. Фото: Ок Таврія

У ЗСУ заявили про кількість втрат ЗС РФ та бойовиків ДНР внаслідок місяця битви за Авдіївку. За їхніми даними, ворог втратив тисячі бійців особового складу та сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Авдіївка. Вже місяць тривають активні бої. Сотні згорілих бронемашин та тисячі трупів російських окупантів – це все чого досяг ворог. А ми стоїмо. І будемо стояти. Тому що Авдіївка – не просто територія на карті, а частинка України, частинка душі українців та українського Донбасу", — зазначив він.

Знищений російський танк Т-90 "Володимир". Джерело: ОК "Таврія"

Тарнавський зазначив, що Сили оборони продовжуватимуть битися за "кожну будівлю, терикон чи озерце".

"Помстимося за кожного загиблого, за кожну вбиту та вкрадену росіянами дитину, за кожну зґвалтовану жінку. Битимемо за Бучу, за Бородянку, за Чернігів, Харків, Краматорськ, за зруйновані Мар’їнку, Попасну, Бахмут та Авдіївку", — наголосив командувач.

Нагадаємо, що раніше під Авдіївкою завдяки роботі українських бійців було знищено російський фронтовий штурмовик Су-25 "Грак". Також українські оборонці помітили під Авдіївкою розконсервовані радянські вантажівки ГАЗ-АА часів Другої світової війни.