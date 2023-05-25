Спецэкспортеры оружия подписали контракты в разгар войны, но не выполнили их, — СМИ

Снаряды для украинских военных. Фото: Армия США

Государственные компании Украины "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Прогресс" и "Агентство оборонных закупок" заключили контракты на поставки оружия для Украины на миллиарды гривен, однако не выполнили их. Это произошло в начале полномасштабного вторжения России. Все закупки осуществлялись с полной предоплатой.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Весной и летом прошлого года Минобороны Украины из-за уполномоченных на международные закупки оружия компании заключило договоры и сделало стопроцентные предоплаты. Однако компании не выполнили эти заказы. Они вывели деньги за границу, перечислив иностранным фирмам.

"В начале 2023 года Министерство обороны начало подавать судебные иски против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая удалось отыскать в судебном реестре не менее 30 таких исков", — говорится в материале.

Общая сумма исков, которые удалось найти в реестре — 8,9 миллиарда гривен. В эту сумму входят также штрафы и пени за просроченное исполнение контрактов. Издание отметило, что это только часть невыполненных сделок.

Суд вынес решение по двум делам. Он обязал вернуть государству деньги — 293,4 миллиона гривен "Укрспецэкспортом" и 121,97 миллиона "Спецтехноэкспортом".

"Немало исков суд сначала возвращал из-за ошибок в оформлении. Причем в нескольких случаях, пока МОУ исправляло эти ошибки, контракторы успевали вернуть средства. И тогда дело в суде просто закрывали", — говорится в сообщении.

Напомним, Государственный департамент США одобрил сделку по продаже одной системы NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 млн долларов.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для Вооруженных сил Украины будет еще оружие. Также глава государства рассказал, что Украина ожидает новых визитов, встреч и переговоров.