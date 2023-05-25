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Спецекспортери зброї підписали контракти у розпал війни, але не виконали їх, — ЗМІ

25 травня 2023 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спецекспортери зброї підписали контракти у розпал війни, але не виконали їх, — ЗМІ
Снаряди для українських військовий. Фото: Армія США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державні компанії України "Спецтехноекспорт", "Укрспецекспорт", "Прогрес" і "Агенція оборонних закупівель" уклали контракти на поставки зброї для України на мільярди гривень, однак не виконали їх. Це відбулося на початку повномасштабного вторгнення Росії. Усі закупки здійснювалися з повною передоплатою.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Весною та влітку минулого року Міноборони України через уповноважені на міжнародні закупки зброї компанії уклало договори та зробило стовідсоткові передоплати. Однак компанії не виконали ці замовлення. Вони вивели гроші за кордон, перерахувавши іноземним фірмам.

"На початку 2023 року Міністерство оборони почало подавати судові позови проти державних постачальників. Станом на 23 травня вдалось відшукати в судовому реєстрі щонайменше 30 таких позовів", — йдеться у матеріалі.

Загальна сума позовів, які вдалося знайти в реєстрі — 8,9 мільярда гривень. В цю суму входять також штрафи й пені за прострочене виконання контрактів. Видання зазначило, що це тільки частина невиконаних угод.

Суд виніс рішення у двох справах. Він зобов'язав повернути державі гроші — 293,4 мільйона гривень "Укрспецекспортом" та 121,97 мільйона "Спецтехноекспортом".

"Чимало позовів суд спершу повертав через помилки в оформленні. Причому в кількох випадках, поки МОУ виправляло ці помилки, контрактери встигали повернути кошти. І тоді справу в суді просто закривали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив операцію з продажу Україні однієї системи NASAMS та супутнього обладнання на суму 285 млн доларів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для Збройних сил України буде ще зброя. Також глава держави розповів, що Україна очікує на нові візити, зустрічі та переговори.

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