Спецоперация, согласованная с Путиным: Данилов про бунт Пригожина

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность в том, что бунт лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, было частью заранее запланированной операции, утвержденной Владимиром Путиным. Главная миссия этой операции заключалась в идентификации генералов, находящихся в оппозиции к текущей власти.

Об єтом Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона.

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Бунт Пригожина

Когда Данилова спросили, почему Пригожин не столкнулся с репрессиями после такого серьезного инцидента, особенно в стране, где заговоры редко остаются безнаказанными, он объяснил, что целью было выявление не тех, кто противостоит Пригожину, но тех, кто не верен Путину и его команде.

Данилов также отметил, что некоторые из идентифицированных генералов были уволены с постов, а другие даже находятся под стражей.

Напомним, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что перестает вербовать новых наемников. По его словам, дефицита в личном составе нет.

Также мы сообщали, что с середины июля этого года по меньшей мере несколько тысяч "вагнеровцев" закрепились в военном лагере в Целе в центральной части Беларуси. Снимки показывают, что на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. Наемники ЧВК могли отдать свою тяжелую технику для военных РФ.