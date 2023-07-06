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"Сначала ракеты летели на Киев": Игнат прокомментировал ночные обстрелы Львова

6 июля 2023 11:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Изначально ракеты летели на Киев": Игнат прокомментировал ночной обстрел Львова
Юрий Игнат. Фото: Укринформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что сегодня ночью российские оккупанты выпустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сначала ракеты были направлены на Киев, однако затем резко повернули на запад Украины.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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"Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они резко свернули на Запад и атаковали Львов. Какая-то часть уничтожена истребителями была, но большинство ракет были уничтожены на Западе", — подчеркнул спикер.

Что известно о ночной ракетной атаке

Во Львове ночью 6 июля гремели мощные взрывы. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов пережил самую большую с начала полномасштабной войны атаку на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове. Он опубликовал видео, где видны чудовищные последствия удара оккупантов.

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