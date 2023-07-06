"Спочатку ракети летіли на Київ": Ігнат прокоментував нічний обстріл Львова

Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що сьогодні вночі російські окупанти випустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спочатку ракети були скеровані на Київ, проте потім різко повернули на захід України.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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"Русла річок вони завжди використовують, щоб якомога далі просунутись і подолати систему ППО. Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони різко звернули на Захід і атакували Львів. Якась частина знищена винищувачами була, але більшість ракет було знищено на Заході", — наголосив речник.

Що відомо про нічну ракетну атаку

У Львові вночі, 6 липня, гриміли потужні вибухи. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни атаку на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.