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"Спочатку ракети летіли на Київ": Ігнат прокоментував нічний обстріл Львова

6 липня 2023 11:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Спочатку ракети летіли на Київ": Ігнат прокоментував нічний обстріл Львова
Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що сьогодні вночі російські окупанти випустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спочатку ракети були скеровані на Київ, проте потім різко повернули на захід України.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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"Русла річок вони завжди використовують, щоб якомога далі просунутись і подолати систему ППО. Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони різко звернули на Захід і атакували Львів. Якась частина знищена винищувачами була, але більшість ракет було знищено на Заході", — наголосив речник.

Що відомо про нічну ракетну атаку

У Львові вночі, 6 липня, гриміли потужні вибухи. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни атаку на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.

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