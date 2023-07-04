Україна розгляне інші типи літаків для посилення авіації, — Ігнат

Речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Фото: google

Для того, щоб посилити авіацію, Україна розглядає не лише передачу винищувачів F-16. Зокрема, йдеться про літаки F-18.

Про це повідомив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, F-18 Україна розглядає як другий тип літака на озброєнні.

"Я не можу нічого сказати про F-18, але Україна розглядала і буде розглядати надалі й інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові спроможності авіації Повітряних сил", — каже речник.

Він також зазначив, що F-16 — це легкий літак з одним двигуном. В той час, як F-18, F-15 чи Eurofighter Typhoon мають більший радіус застосування і можуть нести більше озброєння.

Нагадаємо, що Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Відповідне рішення вже ухвалили.

Додамо, що 1 липня президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію із премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.