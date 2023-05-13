Воспоминания Залужного о первых часах вторжения: что за человек просил у него прощения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем запомнился первый день полномасштабной войны в Украине. Он сообщил, что ощутил готовность уничтожать врага сразу.
Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался во время спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".
Залужный признался, что 24 февраля ему запомнился двумя моментами.
"Первое, когда все это началось, я обзвонил каждого командующего, который отвечал за тот или иной участок. Я говорил, что началось, а командующий отвечал: "Я понял", или докладывал, что уже предпринимаются какие-то конкретные действия, которые он выполняет. Это было очень коротко",— вспоминает генерал.
Есть еще один момент, который поразил Залужного в тот день. О нем генерал пообещал рассказать после нашей Победы.
"Я буквально в 5 часов утра получил телефонный звонок от человека, который был мне не очень приятный. И этот человек попросил у меня прощения. Это я запомнил", — поделился воспоминаниями Залужный.
Правда, как дальше сложилась судьба этого человека и общаются ли они сейчас, Главнокомандующий не рассказал.
Залужный признался, что дальше началась обычная командирская работа, обычные командирские будни. С бессонными ночами, нервами и другими вещами. И все это генерал называет обычной мужской работой.
Валерий Залужный в интервью также поделился некоторыми военными тайнами. Рассказал, как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны, и какие действия и решения помогли Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал откровенное признание , что однажды ему пришлось плакать во время войны. Говорит, просто не мог сдержать слез. Ведь, несмотря на то, что он военный, он остается обычным человеком.