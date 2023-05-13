Воспоминания Залужного о первых часах вторжения: что за человек просил у него прощения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем запомнился первый день полномасштабной войны в Украине. Он сообщил, что ощутил готовность уничтожать врага сразу.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался во время спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

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Залужный признался, что 24 февраля ему запомнился двумя моментами.

"Первое, когда все это началось, я обзвонил каждого командующего, который отвечал за тот или иной участок. Я говорил, что началось, а командующий отвечал: "Я понял", или докладывал, что уже предпринимаются какие-то конкретные действия, которые он выполняет. Это было очень коротко",— вспоминает генерал.

Есть еще один момент, который поразил Залужного в тот день. О нем генерал пообещал рассказать после нашей Победы.

"Я буквально в 5 часов утра получил телефонный звонок от человека, который был мне не очень приятный. И этот человек попросил у меня прощения. Это я запомнил", — поделился воспоминаниями Залужный.

Правда, как дальше сложилась судьба этого человека и общаются ли они сейчас, Главнокомандующий не рассказал.

Залужный признался, что дальше началась обычная командирская работа, обычные командирские будни. С бессонными ночами, нервами и другими вещами. И все это генерал называет обычной мужской работой.

Валерий Залужный в интервью также поделился некоторыми военными тайнами. Рассказал, как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны, и какие действия и решения помогли Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал откровенное признание , что однажды ему пришлось плакать во время войны. Говорит, просто не мог сдержать слез. Ведь, несмотря на то, что он военный, он остается обычным человеком.