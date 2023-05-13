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Спогади Залужного про перші години вторгнення: що за людина просила в нього вибачення

13 травня 2023 02:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Спогади Залужного про перші години вторгнення: що за людина просила в нього вибачення
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чим запам'ятався перший день повномасштабної війни в Україні.  Він повідомив, що відчув готовність знищувати ворога відразу.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався під час спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром". 

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Залужний зізнався, що 24 лютого йому запам'ятався двома моментами.

"Перше, коли все це почалося, я обдзвонив кожного командуючого, який відповідав за ту чи іншу ділянку. Я говорив, що почалося, а командувач відповідав: "Я зрозумів", або доповідав, що уже робляться якісь конкретні дії, що він виконує. Це було дуже коротко", — пригадує генерал.

Є ще один момент того дня, який вразив Залужного і про який він пообіцяв розказати після нашої Перемоги.

"Я буквально о 5 годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка була мені не дуже приємна. І ця людина попросила у мене вибачення. Це я запам'ятав", — поділився спогадами Залужний. Щоправда, як далі складася доля цієї людини і чи спілкуються вони зараз, Головнокомандувач не розказав. 

Залужний зізнався, що далі почалася звичайна командирська робота, звичайні командирські будні. З безсонними ночами, нервами, та іншими речами. І все це генерал називає зивичайною чоловічою роботою.

Валерій Залужний в інтерв'ю також поділився деякими військовими таємницями. Розповів, як Збройним силам вдавалось переміщувати техніку непомітно для всієї країни, та які дії та рішення допомогли Україні вистояти в перші найскладніші тижні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив відверте зізнання, що один раз йому довелося плакати під час війни. Каже, просто не міг стримати сліз. Адже попри те, що він військовий, він залишається звичайною людиною.

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