Валерий Залужный рассказал про победу Украины в войне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что победа в войне для Украины означает не только восстановление контроля над всеми захваченными территориями. Речь идет о создании таких условий, которые не позволят повторения подобной агрессии в будущем.

Об этом Залужный рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

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Победа Украины в войне

Залужный настаивает на том, что абсолютной победой будет считаться полное освобождение всех оккупированных украинских территорий. Однако, по его мнению, это только одна сторона медали. С другой стороны, Украина, в качестве независимого государства, должна предпринять все возможное, чтобы не допустить повторения сценария 24 февраля 2022 года.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина должна разработать и внедрить такие механизмы, которые сделают невозможным повторение российской агрессии.

В этом контексте Залужный утверждает, что победа для Украины означает не только деоккупацию, но и наличие мощных, современных и обширных Вооруженных сил.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как Украина готовилась к вторжению России. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер.

По словам Залужного, украинская оборонительная стратегия, несмотря на изначальные сложности, в итоге привела к успешным результатам против российского вторжения. По его словам, ряд мер и решений были приняты, испытаны и затем отвергнуты из-за их неэффективности, что привело к постоянному пересмотру стратегии и тактики.