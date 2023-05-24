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Дело о попытке теракта на Кураховской ТЭС пошло в суд

24 мая 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Дело о попытке теракта на Кураховской ТЭС пошло в суд
Следственные действия при расследовании подготовки к теракту. Фото: пресс-служба ГБР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

ГБР направило в суд дело о подготовке теракта на Кураховской ТЭС. Подозреваемый в этом преступлении может получить пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Попытка теракта

Следователи ГБР завершили расследование по уголовному делу о подготовке теракта на Кураховской ТЭС.

Как установило следствие, подозреваемый до войны был украинским милиционером, а после оккупации Мариуполя занял должность в одной из российских оккупационных структур.

В частности, проводил фильтрационные мероприятия на блокпостах и занимался розыском патриотически настроенных жителей города.

С конца 2022 года он с сообщником начал готовить террористический акт на Кураховской ТЭС.

В частности, для этого были заранее подготовлены взрывчатка, боеприпасы и другие необходимые взрыва детали в специально подготовленном схроне возле теплоэлектростанции.

Схрон, подготовленный террористами
Схрон, подготовленный террористами
Фото: ГБР

Подозрение и статья

Благодаря действиям ГБР подготовка к теракту, который должен был выполнить сообщник бывшего правоохранителя, была прекращена.

Фигуранту дела объявили подозрение в государственной измене и в приготовлении диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины).

Согласно этой статье он может получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в мае в Запорожье задержали российских агентов, которые готовили теракты против ВСУ.

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