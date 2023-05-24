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Справа про спробу теракту на Курахівській ТЕС пішла до суду

24 травня 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Справа про спробу теракту на Курахівській ТЕС пішла до суду
Слідчі дії під час розслідування підготовки до теракту. Фото: пресслужба ДБР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

ДБР відправило до суду справу про підготовку теракту на Курахівській ТЕС. Підозрюваний у цьому злочині може отримав довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Спроба теракту

Слідчі ДБР завершили розслідування у кримінальній справі про підготовку теракту на Курахівській ТЕС.

Як встановило слідство, підозрюваний до війни був українським правоохоронцем, а після окупації Маріуполя зайняв посаду в одній із російських окупаційних структур.

Зокрема, проводив фільтраційні заходи на блокпостах і займався розшуком патріотично налаштованих мешканців міста.

З кінця 2022 року він зі спільником почав готувати терористичний акт на Курахівській ТЕС.

Зокрема, для цього були заздалегідь підготовані вибухівка, боєприпаси та інші необхідні для вибуху деталі у спеціально підготовленому схроні біля теплоелектростанції.

Схрон, підготовлений терористами
Схрон, підготовлений терористами
Фото: ДБР

Підозра і стаття

Завдяки діям ДБР підготовка до теракту, який мав виконати спільник колишнього правоохоронця, була припинена.

Фігуранту справи оголосили підозру у державній зраді та у приготуванні диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України).

Згідно із цією статтею він може отримати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні на Запоріжжі затримали російських агентів, які готували теракти проти ЗСУ.

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