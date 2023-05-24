Справа про спробу теракту на Курахівській ТЕС пішла до суду
ДБР відправило до суду справу про підготовку теракту на Курахівській ТЕС. Підозрюваний у цьому злочині може отримав довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Спроба теракту
Слідчі ДБР завершили розслідування у кримінальній справі про підготовку теракту на Курахівській ТЕС.
Як встановило слідство, підозрюваний до війни був українським правоохоронцем, а після окупації Маріуполя зайняв посаду в одній із російських окупаційних структур.
Зокрема, проводив фільтраційні заходи на блокпостах і займався розшуком патріотично налаштованих мешканців міста.
З кінця 2022 року він зі спільником почав готувати терористичний акт на Курахівській ТЕС.
Зокрема, для цього були заздалегідь підготовані вибухівка, боєприпаси та інші необхідні для вибуху деталі у спеціально підготовленому схроні біля теплоелектростанції.
Підозра і стаття
Завдяки діям ДБР підготовка до теракту, який мав виконати спільник колишнього правоохоронця, була припинена.
Фігуранту справи оголосили підозру у державній зраді та у приготуванні диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України).
Згідно із цією статтею він може отримати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, у травні на Запоріжжі затримали російських агентів, які готували теракти проти ЗСУ.