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На Запоріжжі затримали російських агентів, які готували теракти проти ЗСУ

9 травня 2023 10:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Запоріжжі затримали російських агентів, які готували теракти проти ЗСУ
Затримання російського агента. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Запорізькій області виявили цілу агентурну мережу. Зрадники, які співпрацювали із ФСБ, слідкували за командуванням Сил оборони та СБУ, готуючи їх ліквідацію.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Російська агентура на Запоріжжі

У Запорізькій області СБУ затримала цілу агентурну групу, яка працювала на російських окупантів.

До складу групи входив колишній український військовий. Іншим російським агентом був особистий водій місцевого високопосадовця.

Затриманий на Запоріжжі російський агент
Затриманий на Запоріжжі російський агент
Фото: СБУ

Чим займалися зрадники

Агенти РФ збирали детальну, практично погодинну інформацію про перебування і переміщення у регіоні командного складу Сил оборони та СБУ.

За отриманими координатами росіяни планували здійснити ракетні удари.

Російська агентура в Запорізькій області
Російська агентура в Запорізькій області
Фото: СБУ

Підготовка терактів

Крім того, російська агентура отримала завдання влаштувати проти українських захисників терористичний акт.

Зрадники навіть отримали 4 тисячі доларів США від кураторів із ФСБ на підготовку вибуху, жертвами якого мали стати військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадника, який фотографував ворожий удар по багатоповерхівці в Запоріжжі.

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