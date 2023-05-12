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"Настоящий террор": Хлань рассказал о сложной ситуации в Херсоне

12 мая 2023 18:56
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Херсон сегодня: Хлань рассказал последние новости
Обстрел Херсона 26 апреля 2022 года. ФОТО: Херсонская ОГА
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Российские оккупанты ежесуточно обстреливают правобережную часть города Херсон, количество снарядов колеблется от 300 до 500 штук. Жители города находятся под круглосуточным террором окупантов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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"Херсон под круглосуточным обстрелом каждый день. Это настоящий террор для горожан. Оккупанты выпускают по 300-500 снарядов по мирным и гражданским кварталам. В области тоже постоянно громко. На левобережной части оккупанты действительно вывозят свои администрации, но это не массовый уход. На побережье у них наблюдательные пункты, а вот уже дальше, на расстоянии 20-30 км их много", — отметил Хлань.

По его мнению, враг, скорее всего, сделал выводы из своих ошибок.

Например, при быстром уходе с правого берега в ноябре 2022 года они оставили много документации, обнаруженной во время длительного комендантского часа. Поэтому сейчас уже пытаются подстраховаться и все вывозят в оккупированный Геническ.

Напомним, 12 мая 2023 года российские войска в очередной раз обстреляли город Херсон и населенные пункты области.

В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована.

Также из-за обстрела Дарьевской общины ранена женщина. В областном центре русская армия попала в крышу многоэтажки. Пострадавшие пока не установлены. Данные уточняются.

Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль.

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