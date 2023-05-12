Окупанти масово обстріляли Херсон, є загиблі та поранені

Наслідки чергового обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Через черговий обстріл Херсона 12 травня, прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Обстріли Херсона 12 травня

За даними слідства, 12 травня 2023 року російські війська вкотре обстріляли місто Херсон та населені пункти області.

У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку

В обласному центрі російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.

Наслідки обстрілі Херсона 12 травня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за добу, 11 травня, росіяни убили одного і поранили понад 10 мешканців Донеччини. Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.