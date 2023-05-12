Херсон сьогодні: Хлань розповів останні новини

Обстріл Херсону 26 квітня 2023 року. ФОТО: Херсонська ОДА

Російські окупанти щодоби обстрілюють правобережну частину міста Херсон, кількість снарядів коливається від 300 до 500 штук. Жителі міста перебувають під цілодобовим терором окупантів.

Про це в коментарі Новини.LIVE депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"Херсон під цілодобовим обстрілом щодня. Це справжній терор для містян. Окупанти випускають по 300-500 снарядів по мирним та цивільним кварталам. В області теж постійно гучно. На лівобережній частині окупанти і справді вивозять свої адміністрації, але це не є масовий відхід. На узбережжі у них спостережні пункти, а от вже далі, на відстані 20-30 км їх багато", — відзначив Хлань.



На його думку, ворог швидше за все зробив висновки із своїх помилок.

Наприклад, при швидкому відході із правого берегу у листопаді 2022 року вони залишили багато документації, яка була виявлена під час тривалої комендантської години. Тому зараз вже намагаються підстрахуватися і все вивозять в окупований Генічеськ.

Нагадаємо, 12 травня 2023 року російські війська вкотре обстріляли місто Херсон та населені пункти області.

У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.

Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку. В обласному центрі російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються.

Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.

