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Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

9 февраля 2023 11:44
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Попытка рф захватить всю территорию Донбасса не обоснована военными факторами
Россия никогда и не прекращала наступать, так что большое наступление является лишь очередным этапом войны
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская армия не достигла никаких целей, которые поставил в начале войны владимир путин. Попытка захватить весь Донбасс до апреля не имеет военной основы, это пропагандистский жест.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Чем является попытка захватить Донбасс до апреля

По словам Юсова, никаких стратегических целей, которые президент российской федерации владимир путин объявлял в начале полномасштабной войны, оккупанты не достигли.

Задача же захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца марта необоснованна с военной точки зрения, это чисто пропагандистская задача.

Россия еще сильна, но неоднородна

Представитель ГУР признал, что российские войска остаются сильным врагом, к тому же зафиксировано значительное пополнение живой силы в оккупационных подразделениях.

Но при этом в военно-политическом руководстве страны-агрессора продолжаются ссоры, в том числе и публичные, между разными центрами силы.

Но на российские атаки, в частности, на ракетные удары по Украине эти ссоры не влияют, они и дальше будут продолжаться.

Почему оккупанты спешат

Возможное большое наступление Юсов назвал просто очередным этапом войны, потому что Россия никогда не останавливала наступательных попыток.

При этом, отметил представитель украинской разведки, россияне спешат с активными действиями на фронте, поскольку учитывают увеличение поставок оружия Украине от западных партнеров.

Кроме того, против россии играют такие факторы, как погода или подготовка Сил обороны Украины.

Геноцид украинцев

Андрей Юсов назвал войну, начатую 24 февраля 2022 года, военным конфликтом геноцидного характера.

Одной из целей российской федерации в этой войне есть уничтожение, распыление, депортация и, в итоге, русификация украинского населения.

Напомним, что, по мнению экспертов Института изучения войны, реальных предпосылок успеха в захвате территории Донецкой и Луганской областей нет, оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.

Фото: УНИАН

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