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​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

9 лютого 2023 11:44
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Спроба рф захопити усю територію Донбасу не обґрунтована військовими факторами
Росія ніколи і не припиняла наступати, тож великий наступ є лише черговим етапом війни
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська армія не досягла жодних цілей, які поставив на початку війни володимир путін. Спроба захопити увесь Донбас до квітня не має військового підґрунтя, це пропагандистський жест.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Чим є спроба захопити Донбас до квітня

За словами Юсова, жодних стратегічних цілей, які президент російської федерацїі володимир путін оголошував на початку повномасштабної війни, окупанти не досягли.

Завдання ж захопити усю територію Донецької і Луганської областей до кінця березня необґрунтоване з військової точки зору, це суто пропагандистська задача.

Росія ще сильна, але неоднорідна

Представник ГУР визнав, що російські війська залишаються сильним ворогом, до того ж, зафіксоване значне поповнення живої сили у окупаційних підрозділах.

Але при цьому у військово-політичному керівництві країни-агресора тривають сварки, зокрема, і публічні, між різними центрами сили.

Та на російські атаки, зокрема, на ракетні удари по Україні ці сварки не впливають, вони і надалі будуть тривати.

Чому окупанти поспішають

Можливий великий наступ Юсов назвав просто черговим етапом війни, бо росія ніколи не зупиняла наступальних спроб.

При цьому, наголосив представник української розвідки, росіяни поспішають із активними діями на фронті, бо зважають на збільшення постачання зброї Україні від західних партнерів.

Крім того, проти росії грають такі фактори, як погода чи підготовка Сил оборони України.

Геноцид українців

Андрій Юсов назвав війну, розпочату 24 лютого 2022 року, військовим конфліктом геноцидного характеру.

Однією із цілей російської федерації у цій війні є знищення, розпорошення, депортація і, у підсумку, русифікація українського населення.

Нагадаємо, що, на думку експертів Інституту вивчення війни, реальних передумов для успіху у захопленні території Донецької та Луганської областей немає, окупаційна армія не відновила свою бойову потужність.

Фото: УНІАН

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