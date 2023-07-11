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Опровержение фейков: французский еженедельник не выходил с обложкой о Зеленском

11 июля 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Опровержение фейков: французский еженедельник не выходил с обложкой о Зеленском
Обложка фейкового еженедельника Courrier International. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пророссийские телеграмм-каналы распространяют якобы новую обложку французского еженедельника Courrier International, на которой изображены президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эманюэль Макрон.

На самом деле еженедельник Courrier international не публиковал такой обложки. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

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Фейковая обложка

Сообщается, что французский еженедельник вышел с обложкой, на которой президент Франции Макрон откачивает женщину со словами "Остановите беспорядки! У моей жены проблемы с сердцем".

А рядом с ним стоит Владимир Зеленский и говорит: "Остановите беспорядки! Все деньги пойдут на ремонт, на помощь Украине!"

На самом деле у издания нет такого выпуска и такой обложки.

Стоит отметить, что на фейковой обложке указан номер выпуска — 1705. На самом деле этот номер посвящен протестам во Франции.

Настоящая обложка еженедельника. Фото: скриншот

Заметим, что это не первый случай, когда пропагандисты используют французское издание.

В апреле россияне также распространяли обложку французского еженедельника Courrier International. На ней был изображен Зеленский, ворующий пасхальные яйца у французских детей. Мол, тамошние налогоплательщики тратят много денег на прихоти Зеленского по поддержке Украины.

Напомним, в Литве 11 июля начался саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной площади в Вильнюсе перед литовцами. Свое обращение он начал с поднятия украинского флага, привезенного из Бахмута.

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