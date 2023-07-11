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Спростування фейків: французький тижневик не виходив з обкладинкою про Зеленського

11 липня 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Спростування фейків: французький тижневик не виходив з обкладинкою про Зеленського
Обкладинка фейкового тижневика Courrier International. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Проросійські телеграм-канали поширюють нібито нову обкладинку французького тижневика Courrier International, на якій зображений президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еманюель Макрон. 

Насправді тижневик Courrier international не публікував такої обкладинки. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

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Фейкова обкладинка

Повідомляється, що французький тижневик вийшов з обкладинкою, на якій президент Франції Макрон відкачує жінку зі словами "Зупиніть заворушення! У моєї дружини проблеми із серцем".

А поряд з ним стоїть Володимир Зеленський і каже: "Зупиніть заворушення! Усі гроші підуть на ремонт, на допомогу Україні!"

Насправді видання не має такого випуску і такої обкладинки.

Варто зауважити, що на фейковій обкладинці вказаний номер випуску — 1705. Насправді він присвячений протестам у Франції. 

Справжня обкладинка тижневика. Фото: скриншот

Зауважимо, це не перший випадок, коли пропагандисти використовують французьке видання.

У квітні росіяни також поширювали обкладинку французького тижневика Courrier International. На ній був зображений Зеленський, що краде великодні яйця у французьких дітей. Мовляв, тамтешні платники податків витрачають забагато грошей на забаганки Зеленського щодо підтримки України.

Обкладинка фейкового тижневика Courrier International. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Литві 11 липня розпочався саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський вже виступив на головній площі у Вільнюсі перед литовцями. Своє звернення він розпочав з підняття українського прапора, який привезено із Бахмута. 

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