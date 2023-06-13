Ракетный удар по Кривому Рогу: женщина рассказала как спасались от смерти

"Спускались на шторах и простынях. Вокруг все горело": подробности спасения семьи в Кривом Роге
Жительница Кривого Рога Юлия Высоцкая с мужем и 9-летним сыном спаслась из охваченной огнем квартиры на простынях и шторах. Они жители пострадавшей 5-этажки, куда в ночь на 13 июня попала российская крылатая ракета. Это произошло около 3:20 ночи во время очередной массированной ракетной атаки по Украине.
Новости.LIVE связались с Юлей. Вот что она рассказала о пережитом.
"Все было в огне и горело на глазах"
Юля не скрывает, что 13 июня стало вторым днем рождения для нее и ее семьи – мужа и 9-летнего сына. Их квартира расположена на 2-м этаже пострадавшей от ракетного взрыва 5-этажки.
"Мы проснулись от первого взрыва, волной полностью выбило все окна, я успела накрыть сына покрывалом, чтобы хоть как-то уберечь его от обломков. Спали в одной комнате... Дальше схватила его на руки, хотела выбежать в коридор, чтобы воспользоваться правилом двух стен , но от взрыва входная дверь заблокировалась, пошел дым, в подъезде все горело. Начала трескаться вся стена - выйти наружу было просто нереально" , - вспоминает Юля.
Семья Высоцких спасалась с помощью штор и простынь — связывали друг друга поочередно и спускали со второго этажа на землю. Там на помощь уже подъехали спасательные службы и полиция.
"Мы как были в пижамах - так в пижамах и спускались. Окон не было. Первым обмотали сына шторой и начали спускать вниз. Там его поймали полицейские. Дальше вылезла я, муж за мной. Все это заняло максимум 2 минуты, а то и одну "Стоял просто невероятный угар, все в огне и занималось прямо на глазах. Ясно было, что есть жертвы. Огонь настолько быстро распространялся, что на 5-м этаже человек не дождался", - говорит Юлия.
Пожарные тушили огонь 3 часа
Женщина рассказывает и о погибших 22-летних супругах, о чем сообщалось еще утром 13 июня. Муж работал учителем младших классов, его жена была единственной дочерью у родителей.
"У них вообще не было шансов, потому что насколько понятно, под их квартирой находился эпицентр взрыва. Сейчас там нет ничего, ни стен, ничего — просто пепел. Пожар длился около трех часов. Нас уберег Бог! Реально это наш второй день рождения", - говорит женщина.
Юля также отмечает невероятную сплоченность украинцев. Говорит, что любую помощь ему массово предлагают незнакомые люди.
"Украинцы просто невероятны! Все мои девушки, тренера... Все оказывают всю возможную помощь, даже на улице люди деньги дают. Незнакомые пишут: "У меня есть квартира, переночуйте". Такая невероятная человечность дает силы жить дальше, честно. А наши спасатели дерутся за каждое живое, за каждое животное. Спасли нашего кота. Забился в трубу из-под туалета, его там дверью захлопнуло. Даже не знаю, как он выжил", - подытожила Юлия.
Погибли 11 человек, много раненых
Напомним, в ночь на вторник 13 июня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, выпустив 15 крылатых ракет. В этот раз под мощный удар попал город Кривой Рог, куда враг направил шесть ракет. Три из них сбили ПВО, а остальные попали по гражданским объектам.
В частности, в жилую пятиэтажку. Погибли 11 человек, среди них 22-летняя семейная пара. Около 30 человек ранены, трое в тяжелом состоянии в больнице. У одного из них поражено 100% кожного покрова, у другого – 80%. Спасатели продолжают искать людей под завалами.
Криворожчане, с которыми связались Новости.LIVE, рассказывают об ужасных свистах российских ракет, слышавших чуть ли не весь город.