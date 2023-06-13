Ракетный удар по Кривому Рогу: женщина рассказала как спасались от смерти

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 13 июня 2023 года. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Жительница Кривого Рога Юлия Высоцкая с мужем и 9-летним сыном спаслась из охваченной огнем квартиры на простынях и шторах. Они жители пострадавшей 5-этажки, куда в ночь на 13 июня попала российская крылатая ракета. Это произошло около 3:20 ночи во время очередной массированной ракетной атаки по Украине.

Новости.LIVE связались с Юлей. Вот что она рассказала о пережитом.

Читайте также:

"Все было в огне и горело на глазах"

Юля не скрывает, что 13 июня стало вторым днем рождения для нее и ее семьи – мужа и 9-летнего сына. Их квартира расположена на 2-м этаже пострадавшей от ракетного взрыва 5-этажки.

"Мы проснулись от первого взрыва, волной полностью выбило все окна, я успела накрыть сына покрывалом, чтобы хоть как-то уберечь его от обломков. Спали в одной комнате... Дальше схватила его на руки, хотела выбежать в коридор, чтобы воспользоваться правилом двух стен , но от взрыва входная дверь заблокировалась, пошел дым, в подъезде все горело. Начала трескаться вся стена - выйти наружу было просто нереально" , - вспоминает Юля.

Ракетный удар по Кривому Рогу. Фото: МВД

Семья Высоцких спасалась с помощью штор и простынь — связывали друг друга поочередно и спускали со второго этажа на землю. Там на помощь уже подъехали спасательные службы и полиция.

"Мы как были в пижамах - так в пижамах и спускались. Окон не было. Первым обмотали сына шторой и начали спускать вниз. Там его поймали полицейские. Дальше вылезла я, муж за мной. Все это заняло максимум 2 минуты, а то и одну "Стоял просто невероятный угар, все в огне и занималось прямо на глазах. Ясно было, что есть жертвы. Огонь настолько быстро распространялся, что на 5-м этаже человек не дождался", - говорит Юлия.

Пожарные тушили огонь 3 часа

Женщина рассказывает и о погибших 22-летних супругах, о чем сообщалось еще утром 13 июня. Муж работал учителем младших классов, его жена была единственной дочерью у родителей.

Погибшие в Кривом Роге супруги. Фото: Соцсети

"У них вообще не было шансов, потому что насколько понятно, под их квартирой находился эпицентр взрыва. Сейчас там нет ничего, ни стен, ничего — просто пепел. Пожар длился около трех часов. Нас уберег Бог! Реально это наш второй день рождения", - говорит женщина.

Юля также отмечает невероятную сплоченность украинцев. Говорит, что любую помощь ему массово предлагают незнакомые люди.

Ракетный удар по Кривому Рогу. Фото: МВД

"Украинцы просто невероятны! Все мои девушки, тренера... Все оказывают всю возможную помощь, даже на улице люди деньги дают. Незнакомые пишут: "У меня есть квартира, переночуйте". Такая невероятная человечность дает силы жить дальше, честно. А наши спасатели дерутся за каждое живое, за каждое животное. Спасли нашего кота. Забился в трубу из-под туалета, его там дверью захлопнуло. Даже не знаю, как он выжил", - подытожила Юлия.

Погибли 11 человек, много раненых

Напомним, в ночь на вторник 13 июня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, выпустив 15 крылатых ракет. В этот раз под мощный удар попал город Кривой Рог, куда враг направил шесть ракет. Три из них сбили ПВО, а остальные попали по гражданским объектам.

В частности, в жилую пятиэтажку. Погибли 11 человек, среди них 22-летняя семейная пара. Около 30 человек ранены, трое в тяжелом состоянии в больнице. У одного из них поражено 100% кожного покрова, у другого – 80%. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Криворожчане, с которыми связались Новости.LIVE, рассказывают об ужасных свистах российских ракет, слышавших чуть ли не весь город.