Ракетний удар по Кривому Розі: жінка розповіла як рятувалась від смерті

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 13 червня 2023 року. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Жителька Кривого Рогу Юлія Висоцька із чоловіком та 9-річним сином врятувалася із охопленої вогнем квартири на простирадлах та шторах. Вони мешканці постраждалої 5-поверхівки, куди в ніч на 13 червня поцілила російська крилата ракета. Це сталося близько 3.20 ночі під час чергової масованої ракетної атаки по Україні.

Новини.LIVE зв'язались із Юлею. Ось, що вона розповіла про пережите.

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"Все було у вогні і горіло на очах"

Юля не приховує, що 13 червня стало другим днем народження для неї та її сім'ї — чоловіка та 9-річного сина. Їхня квартира розташована на 2-му поверсі постраждалої від ракетного вибуху 5-поверхівки.

"Ми прокинулись від першого вибуху, хвилею повністю вибило всі вікна, я встигла накрити сина покривалом, щоб хоч якось вберегти його від уламків. Спали в одній кімнаті... Далі схопила його на руки, хотіла вибігти в коридор, щоб скористатись правилом двох стін, але від вибуху вхідні двері заблокувались, пішов дим, у під'їзді все горіло. Почала тріскатись вся стіна — вийти назовні було просто нереально", — згадує Юля.

Ракетний удар по Кривому Рогу. Фото: МВС

Сім'я Висоцьких рятувалась з допомогою штор та простирадл — зв'язували один одного по черзі і спускали із другого поверху на землю. Там на допомогу вже під'їхали рятувальні служби та поліція.

"Ми як були в піжамах — так в піжамах і спускались. Вікон не було. Першим обмотали сина шторою і почали спускати вниз. Там його спіймали поліцейські. Далі вилізла я, чоловік за мною. Все це зайняло максимум 2 хвилини, а то й одну. Стояв просто неймовірний чад, все у вогні і займалося просто на очах. Ясно було, що є жертви. Вогонь настільки швидко розповсюджувався, що на 5-му поверсі людина не дочекалась", — каже Юлія.

Пожежники гасили вогонь 3 години

Жінка розповідає і про загибле 22-річне подружжя, про що повідомлялося ще зранку 13 червня. Чоловік працював вчителем молодших класів, його дружина була єдиною донькою у батьків.

Загибле у Кривому Розі подружжя. Фото: Соцмережі

"У них взагалі не було шансів, бо наскільки зрозуміло, під їхнею квартирою знаходився епіцентр вибуху. Зараз там немає нічого, ні стін, нічого — просто попіл. Пожежа тривала близько трьох годин. Нас вберіг Бог! Реально це наш другий день народження", — каже жінка.

Юля також відмічає неймовірну згуртованість українців. Каже, що будь-яку допомогу їй масово пропонують незнайомі люди.

Ракетний удар по Кривому Рогу. Фото: МВС

"Українці просто неймовірні! Всі мої дівчата, тренера... Всі надають всю можливу допомогу, навіть на вулиці люди гроші дають. Незнайомі пишуть: "В мене є квартира, переночуйте". Така неймовірна людяність дає сили жити далі, чесно. А наші рятувальники б'ються за кожне живе, за кожну тваринку. Врятували нашого кота. Забився в трубу з-під туалету, його там дверима захлопнуло. Навіть не знаю, як він вижив", — підсумувала Юлія.

Загинуло 11 осіб, багато поранених

Нагадаємо, в ніч проти вівторка 13 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши 15 крилатих ракет. Цього разу під потужний удар потрапило місто Кривий Ріг, куди ворог спрямував шість ракет. Три з них збила ППО, а решта поцілила по цивільних об’єктах.

Зокрема — у житлову п'ятиповерхівку. Загинуло 11 осіб, серед них 22-річна сімейна пара. Близько 30 осіб поранено, троє у важкому стані в лікарні. В одного з них уражено 100% шкірного покриву, в іншого — 80%. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Криворіжчани, з якими звʼязалися Новини.LIVE, розповідають про жахливі свисти російських ракет, які чуло мало не все місто.