США разрешили Европе обучать украинских пилотов на F-16

Американский истребитель F-16. Фото: Lockheed Martin

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16. Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".

Об этом сообщает CNN.

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"Да, будем. Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем содействовать, и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали учиться на F-16, как только европейцы будут готовы", — отметил Салливан изданию.

По его словам, европейским государствам требуется несколько недель для подготовки, а "США придерживаются любого установленного ими срока".

"Соединенные Штаты не будут мешать тому, чтобы эта подготовка на F-16 могла начаться", — подчеркнул советник.

Отмечается, что стремление Украины к получению лучших истребителей американского производства получило поддержку со стороны администрации Байдена еще в мае.

Сенатор Марк Келли, отвечая на критику относительно медленного принятия решений о поставках F-16, отметил, что обучение украинских пилотов займет время и ресурсы.

Сенатор Дэн Салливан похвалил Байдена за действия на недавнем саммите НАТО, но подверг критике "медленную передачу" вооружений Украине, в частности F-16.

Напомним, что в Воздушных силах Украины рассказали, что нужно переучить несколько десятков пилотов для того, чтобы они могли управлять американскими истребителями F-16. Первыми пройдут обучение те, кто имеет боевой опыт и владеет английским.