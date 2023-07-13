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Ігнат відповів, скільки військових треба перевчити для польотів на F-16

13 липня 2023 17:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Навчання на F-16: Ігнат розповів скільки пілотів треба перевчити для польотів на західних літаках
Речник Повітрянх Сил Юрій Ігнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Повітряних силах України розповіли, що потрібно перевчити декілька десятків пілотів для того, щоб вони могли керувати американськими винищувачами F-16. Першими пройдуть навчання ті, хто має бойовий досвід та володіє англійською. 

Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат е ефірі телемарафону

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Навчання пілотів на F-16

За словами Ігната, вже сформували першу групу пілотів, яка відправиться на навчання. Тривалість підготовки залежить від рівня досвіду кожного пілота. 

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію — зі старої радянської техніки пересісти на західну", — сказав Ігнат.

І зазначив, що для навчання будуть використовувати різні типи літаків. 

"Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках — цей процес навчання буде довгим", — зазначив Ігнат.

Наостанок речник Повітряних сил зазначив, що в Україні мають намір навчити усіх пілотів керувати західними винищувачами. Це потрібно для того, щоб повністю замінити радянські моделі. 

"Перспектива навчання наших пілотів буде довгострокова. Ми повинні усіх наших пілотів навчити. І надалі повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки", — каже речник.

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Підготовка проходитиме у Данії і розпочнеться у серпні цього року. 

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